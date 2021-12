Primele containere pentru deșeuri reciclabile vor fi amplasate în cartierul 1 Mai Iridex anunța ca incepand cu data de 06 decembrie a.c va incepe procedura de amplasare a containerelor de suprafața pentru deșeuri reciclabile in Craiova, in cartierele de blocuri. Primele containere vor fi montate in cartierul 1 Mai apoi in Craiovița Noua și Brazda lui Novac, Rovine. Montarea noilor containere va merge in paralel cu inchiderea toboganelor de gunoi din blocurile turn. Se va merge pe acest sistem, in paralele pe o perioada de doua saptamani, cel mult 30 de zile. Reprezentanții Iridex spun ca au avut intalniri și cu asociațiile de proprietari pasandu-le și acestora responsabilitați.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

