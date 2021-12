Primele cazuri de Omicron depistate în Franța și Grecia Tulpina Omicron a Covid-19 continua sa se raspandeasca in Europa. Primele cazuri de infectari tocmai ce au fost depistate și in Franța și Grecia. In aceeași zi și in Romania au fost confirmate 2 cazuri de infectari cu varianta din Africa de Sud. Doua persoane infectate cu tulpina sud-africana in Romania Joi, 2 decembrie 2021, au fost confirmate primele doua cazuri de imbolnaviri cu tulpina Omicron in Romania. Este vorba despre doua dintre persoanele depistate cu Covid-19 dupa revenirea in Africa de Sud. Cele doua persoane testate pozitiv pentru tulpina Omicron sunt asimptomatice. Toate cele trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

