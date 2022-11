Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Valu lui Traian informeaza ca a fost publicat topul celor mai bogate comune din Romania, pe fiecare judet. Pentru a doua oara, Valu lui Traian este nominalizata intr un clasament realizat la nivel national. Daca in urma cu cativa ani localitatea ocupa locul intai datorita sumelor mari atrase…

- Deși este nevoie de noi spații logistice și industriale in Romania, in Timișoara se inregistreaza cea mai mare rata de spații neinchiriate, arata un studiu al datelor companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Piața logistica și industriala din Romania este aproape de a inregistra…

- FAN Courier, liderul pietei de curierat din Romania, investeste peste 10 milioane de euro pentru a dezvolta la nivel national reteaua de lockere prin intermediul carora clientul final nu va mai depinde de programul zilnic al curierului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comunicat de presa Cluj-Napoca, 12 octombrie 2022 UMF “Iuliu Hațieganu”, printre primele 1.000 de universitați din lume și pe locul al doilea la nivel național, in Times Higher Education

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca renunta la cresterea pragului de promovabilitate necesar alegerii unui loc sau post in rezidentiat, dupa consultarile cu studentii din anii terminali. Pragul de 65%, fata de 60% cat este in prezent, se va aplica din 2023. Examenul din acest an va avea…

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se situeaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania și este singura universitate de medicina și farmacie din țara listata printre cele mai performante 1.000 de universitați din lume, in clasamentul World University…

- Cluj-Napoca este orașul considerat cel mai atractiv la nivel național, urmat de Brașov (15,6%) și Timișoara (10,3%), condorm Barometrului urban 2020 – Calitatea vieții in orașele din Romania, finanțat de Banca Mondiala.

- La nivel national, de la inceputul anului 2022 pana in prezent, s au inregistrat 2.652 de accidente de circulatie, soldate cu decesul a peste 900 de persoane si ranirea a peste 2.000 de persoane, principalele cauze ale producerii accidentelor fiind viteza, indisciplina pietonilor si a biciclistilor…