”Primele 7 troleibuze Solaris au ajuns in Depoul STB Bujoreni. Maine dimineata ajung alte 2, iar pana pe 24 ianuarie vor fi in total 15 bucati la Bucuresti”, anunta, joi, primarul general al Capitalei. Nicusor Dan a reamintit ca Primaria a cumparat 100 de troleibuze noi care vor fi intra in circulatie anul acesta. La randul sau, viceprimarul Stelian Bujduveanu a apreciat ca, ”dupa mai bine de 20 de ani, Bucurestiul are de astazi si troleibuze noi”. ”Punem primele troleibuze pe linia 61, in Sectorul 6 al CapitaleiTreptat, pana in vara, cand vom receptiona ultimul troleibuz, vom dota majoritatea…