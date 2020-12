Prime la UATAA Motru

Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru asociatii de proprietari din Motru care riscau debransarea chiar inainte de sarbatorile de iarna, au mai primit o sansa din partea Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA). Acestea sunt obligate sa plateasca o reesalonare inaint...

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru a primit de la Guvern un ajutor in valoare de 5 milioane de lei. Este vorba de o subvenție a gigacaloriei pentru agentul termic furnizat populației din municipiu. Peste 6.000 de apartamente din Motru beneficiaza de caldura și apa calda in…

- Patru asociatii de proprietari din Motru au primit un ultimatum din partea directorului Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) in ceea ce priveste achitarea datoriilor restante. Directorul Ilie Schintee este dispus sa ia masuri drastice...

- Motrenii au de ieri dimineata caldura in locuinte! Daca nu-si vor achita insa datoriile catre furnizorul de agent termic, ei ar putea ramane fara caldura in mijlocul iernii si asta pentru ca Uzina de Alimentare cu Apa si Agent Termic Motru nu are ban...

- Motrenii vor avea caldura in locuinte incepand cu 1 noiembrie. Cel putin asta promite directorul Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru, Ilie Schintee. Locuitorii acestui oras au primit promisiunea ca nu vor ingheta de frig in locu...

- Postul de televiziune Gorj TV va incerca sa aduca fata-n fata motrenii si autoritatile locale, precum si investitorii interesati de problemele cu care se confrunta Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa Motru intr-o dezbatere publica pe care o va...

- Un primar a primit de ziua sa un jaguar de la unchiul sau, fost prefect. Cadoul inedit a fost pentru un “om harnic, inteligent și cu dragoste pentru oameni”. Primarul din Motru, județul Gorj a primit cadou un jaguar de la unchiul…

- Cosmin Morega a castigat alegerile pentru functia de primar la Motru, invingandu-l pe fostul edil, iar unchiul lui, fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega, i-a facut cadou un autoturism Jaguar, de teren, cu funda. Fostul prefect a si postat pe pagina de Facebook un mesaj si un video cu momentul in care…