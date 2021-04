Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza pentru ziua de miercuri nu este una imbucuratoare pentru cei care sperau sa fie o zi cu soare și temperaturi primavaratice, specifice inceputului lunii aprilie. Vremea se racește simțitor, din cate au avertizat specialiștii. Inca din ziua precedenta, Administratia Nationala de Meteorologie…

- ANM a emis mai multe mesaje de avertizare pentru vreme deosebit de rece, precipitații sub forma de ninsoare și lapovița, dar si intensificari ale vantului pentru Moldova și nord-estul Munteniei, dar si pentru zona Carpaților Meridionali și local in Carpații Orientali. Asadar, astazi in cea mai mare…

- Primavara din acest an este una capricioasa, insa vremea rece va mai persista pana vineri, in timp ce, din punct de vedere agrometeorologic, avem o situatie mult imbunatatita a rezervei de apa din sol in jumatatea sudica si sud-estica a tarii, a declarat, ieri, pentru Agerpres, Elena Mateescu, directorul…

- Administrația Naționala pentru Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare de vreme rece, precipitații și vant, valabila in intervalul 21 martie, ora 23:00 – 23 martie, ora 10:00.In intervalul menționat, aria precipitațiilor moderate cantitativ (15...20 l/mp) va cuprinde treptat sudul și sud-estul…

- Credinta populara spune ca “Babele” sunt vrajitoare care au puterea sa influenteze starea vremii intr-o singura zi, caci in aceste Post-ul DAMBOVITA: Babele au debutat cu precipitatii si temperaturi scazute. Cum va fi vremea in urmatoarele 8 zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cum va fi vremea in luna MARTIE 2021. Prognoza METEO pentru primele 4 saptamani Cum va fi vremea in luna MARTIE 2021. Prognoza METEO pentru primele 4 saptamani. Temperaturi mai mari decat normalul perioadei și precipitații reduse Meteorologii anunța un inceput al lunii martie avand temperaturi mai ridicate…

- Vremea se menține deosebit de calda pentru aceasta perioada in Capitala pana joi, anunța meteorologii in prognoza speciala emisa marți. Meteorologii anunta ca, incepand de marți seara si pana joi la amiaza 17 județe ale țarii intra sub avertizare Cod galben de ploi, ninsori și viscol. Vremea se va…

- Vremea se racește in urmatoarele zile și ajungem la temperaturi de minus 4 - 8 grade. Apoi temperaturile vor urca, insa saptamana viitoare va fi dominata de varianții. Precipitații se așteapta in perioada 25 - 27 ianuarie și 31 ianuarie - 3 februarie, conform Mediafax. Citește și: Medicul…