- In prima reacție dupa explozia de la Crevedia, Paul Stanescu, secretarul general al PSD il lauda pe primarul din Caracal și spune ca edilul vorbea rar cu fiii sai despre afacerile cu GPL. Paul Stanescu ocupa funcția de secretar general al PSD, dar controleaza in partid organizațiile din zona Olteniei,…

- Ion Doldurea, actualul primar din Caracal și de asemenea tatal patronului de la firma implicata in explozia de la Crevedia a fost unul dintre cei 7 membri PSD la nivel national care, cu prilejul alegerilor din 2020 au sarit din rand și au cotizat la partid mai mulți bani decat erau obligați prin statut.Astfel,…

- Firma care deține stația GPL, unde s-a produs explozia din Crevedia, și care ii aparține lui Ionut Daniel Doldurea, fiului primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea, are in ultimii 5 ani contracte de peste 1,6 milioane lei, prin achiziție directa, cu primariile ale comunelor conduse in principal de primari…

- Firma Flagas SRL deține depozitul de GPL care a explodat sambata seara in Crevedia. Acționar majoritar și administrator e Ionuț Daniel Doldurea, fiul lui Ion Doldurea, primarul PSD din Caracal. Ion Doldurea a fost impus de baronul PSD Paul Stanescu in 2019 la șefia PSD Caracal in locul lui Dan Ciocan,…

- Primarul PSD de Caracal, Ion Doldurea, a recunoscut ca stația GPL de la Crevedia aparține fiului sau. Edilul de la Caracal a confirmat la Romania TV ca stația aparține fiului sau, Ionuț Daniel Doldurea. Firma se numește Flagas SRL. Ion Doldurea a afirmat ca in momentul cumplitei tragedii se afla in…

