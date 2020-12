Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara nu va avea un al doilea viceprimar inainte de Craciun. Dar, cum speranța moare ultima, am putea sa avem executiv complet la Primaria Timișoara inainte de Anul Nou. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a confirmat ca pana la Craciun nu va fi desemnat cel de-al doilea viceprimar al orașului.…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat, printr-un „live” pe pagina sa de Facebook ca USR PLUS a castigat alegerile nu doar in Timisoara, ci si la nivelul judetului Timis. Fritz ii inivita pe liberali sa inchida negocierile demarate cu mai mult timp in urma pentru formarea unor majoritati administrative in…

- Cele cateva zeci de persoane, imigranți ilegali, carantinate la Liceul CFR, vor primi din partea municipalitații timișorene hrana in valoare de cate 16,60 de lei pe zi. Suma pare una mica, dar la aceasta se mai adauga și cea pentru curațenia spațiului și alte cheltuieli conexe, toate din bugetul local.…

- Primaria sectorului 4 din Capitala iși suspenda activitatea pana an 2 decembrie, ca urmare a apariției unor cazuri de infecție cu noul coronavirus. „Ca urmare a apariției unor cazuri de infecție cu noul...

- Primarul Dominic Fritz a facut un apel la firmele, ONG-urile, dar si simplii cetateni din Timisoara sa se alature autoritatilor locale in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Un prim obiectiv anuntat este “Proiectul oxigen”, destinat pacienitilor Covid care fac oxigenoterapie acasa. Dominic Fritz…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a ca Primaria Timisoara a fost la un pas sa ramana fara curent din cauza restantelor. In plus, Fritz a anuntat ca, din cauza lipsei banilor, a oprit doua licitatii initiate de fosta administratie si aflate in derulare. Nicolae Robu a reactionat dur.

- Procesul dintre presedintele Consiliului Judetean si angajatii sai a fost suspendat. Aproximativ 150 de salariati si-au dat seful in judecata din cauza reducerii sporurilor. Dupa ce Tribunalul Gorj le-a dat castig de cauza angajatilor, Ion Calinoiu a...