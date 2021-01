Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz a anuntat ca are coronavirus. El a fost confirmat pozitiv in urma unui test, iar Direcția de Sanatate Publica Timiș a transmis ca a demarat deja ancheta epidemiologica la primarie Problemele de coronavirus din Primaria Timișoara nu l-au ocolit nici pe edilul șef.…

- Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 1; persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.498; persoane aflate in izolare/carantina…

- Fritz s-a testat și a primit rezultat negativ, dar a decis sa se izoleze ca masura de precauție. Lațcau este asimptomatic, iar Șuli are simptome ușoare. ”Nu știm deocamdata sa existe vreo legatura intre cele doua cazuri. In Primarie am stabilit, imediat dupa ce am preluat mandatul, un program de lucru…

- Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, cat și secretarul general interimar al primariei, Caius Șuli au fost testați pozitiv cu coronavirus. Secretarul prezinta simptome ușoare, viceprimarul este asimptomatic. ”Nu este sigur, deocamdata, daca intre cele doua cazuri exista o legatura, in condițiile in…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca de la inceputul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate 6.090 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In județ s-au inregistrat 61 de decese. Persoanele decedate se aflau in evidența și cu alte afecțiuni medicale. In prezent, in…

