Stiri pe aceeasi tema

- A fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor la viitoarele Bai Sarate din Ocna Mures • Capacitatea bazei de agrement și tratament va fi de 700 de persoane pe zi pe timp de vara și de 400 de persoane pe timp de iarna. Marți, 4 septembrie, a fost o zi istorica pentru orașul Ocna Mureș: […]

- Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, ajunsa la Senatul Romaniei, unde trebuia sa fie audiata la Comisia de Aparare din Senat cu privire la incidentele din 10 august, a constatat ca nu sunt suficienti senatori la comisie pentru a asigura cvorumul...

- Amenajarea complexului turistic – baza de tratament si agrement la Ocna Mures intra in linie dreapta. Prin parteneriat incheiat intre Primarie si Consiliul Judetean, a fost semnat contractul in valoare de aproape 6 milioane de euro cu Asocierea TCI Contractor General SA – Iasicon SA, ramasa castigatoare…

- Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Ovidiu, in calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de autoritate de management, si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est, in calitate de organism intermediar, au semnat, in data de 24.04.2018, contractul…

- Comuna Faurei ramane fara primar ales. Prefectul județului Neamț, Daniela Soroceanu, a semnat vineri, 5 iulie, un ordin de prefect, prin care constata incetarea mandatului primarului Gheorghe Șipoteanu: „Se ia act de incetarea de drept a mandatului comunei Faurei, județul Neamț, domnul Gheorghe Șipoteanu,…

- S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor la drumul pe 4 benzi, dar si la introducerea retelei de apa si Post-ul CJD: Ordin de incepere a lucrarilor pentru mai multe obiective din zona fostei Unitati Militare de la Gara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Compania Nationala de Investitii a semnat contractul pentru demolarea Stadionului Steaua, firma castigatoare urmand sa execute lucrarile in termen de trei luni contra unei sume de peste 6 milioane de lei, potrivit Agerpres. "In urma preluarii Stadionului Steaua de la Ministerul Apararii Nationale,…