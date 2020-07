Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a agresat, joi, mai multi angajati ai Primariei comunei Certeze, din judetul Satu Mare, printre care si primarul Petru Ciocan, de la PNL, iar viceprimarul, Ioan Ciorba, tot liberal, fiind ranit cu un cutit, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Ieri, 1 iulie 2020, in jurul orei 20.50, un barbat de 39 de ani, din Certeze, județul Satu Mare, in timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Iorga din Ocna Mureș, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 62 de ani, din Ocna Mureș, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea…

- Doi romani din Germania se afla in stare critica dupa ce au fost injunghiati in plina strada. Masina in care se aflau a fost flancata pe o strada din Dusseldorf, de alte doua masini din care au coborat atacatorii. Potrivit primelor investigatii, in masina marca BMW se aflau trei cetateni romani in varsta…

- Masurile cu caracter restrictiv pentru circulația persoanelor in interiorul localitaților au fost ridicate, insa raman valabile restricțiile privind circulația in afara localitaților, incepand de vineri, 15 mai. In afara localitaților vom putea

- Perioada starii de urgenta i-a prins insa pe ceilalti 37% dintre intervievati fara nicio rezerva de bani, situatie care nu s-a schimbat nici intre timp.Perspectiva recesiunii generate de actuala criza de sanatate i-a determinat pe respondentii la sondajul BestJobs sa-si prioritizeze cheltuielile…