Park Won-soon (60 de ani, primarul capitalei sud-coreene) a fost gasit mort joi noaptea, la cateva ore dupa ce fiica sa semnalase la poliție dispariția lui. Dupa o importanta operațiune de cautare derulata in tot cursul serii, trupul neinsuflețit al primarului a fost gasit in parcul național Bukhansan, situat in nordul orașului, in apropierea locului […] Articolul Primarul Seulului, gasit mort, dupa ce fusese vizat de o plangere pentru harțuire sexuala apare prima data in Curierul National .