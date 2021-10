Primarul Sectorului 6, testat pozitiv la Covid-19. Edilul este vaccinat Edilul a vorbit despre simptome și a transmis ca vaccinul l-a ajutat enorm. ”Altfel, am fost puțin prezent mediatic deoarece am avut Covid 19, in curand ies din izolare. Am avut o prima saptamana grea, cu fel și fel de dureri, frisoane și suferințe, dar faptul CA AM FOST VACCINAT M-A AJUTAT ENORM ca recuperarea sa fie rapida. Acum, la finalul celei de a doua saptamani sunt bine, determinat, energizat, pe telefoane și abia aștept sa imi reiau activitatea imediat ce se vor finaliza cele 14 zile de carantina!”, a scris Ciucu pe Facebook.In postare, primarul a prezentat și situația termoficarii in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

