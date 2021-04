Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Robert Negoita schimba bordurile rosii din Sector, puse tot de el incepand din 2014 si pana in urma cu 2-3 ani. Primarul spune acum ca acestea au fost o solutie nefericita, s-au degradat si arata oribil. Edilul spune ca noile borduri sunt produse de una dintre societatile primariei si ca vor…

- Cel mai mare spital de pediatrie din țara, spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, nu mai are nicio ambulanța complet funcționala. Din cinci ambulanțe vechi, patru urmeaza sa fie casate, iar a cincea, care are in jur de 10 ani, necesita permanent reparații, a declarat pentru Edupedu.ro managerul…

- Zborul București – Mombasa a fost primul zbor charter organizat odata cu redeschiderea turismului in țara din estul Africii, blocat pana acum din cauza pandemiei. Zborurile TAROM spre Kenya au fost intrerupte timp de 8 ani. „Sectorul turismului a primit un impuls major odata cu sosirea primului zbor…

- Pentru Bogdan Roxana este Coleguța coleguțelor și a inscris-o in concurs cu acest mesaj: „Coleguța mea de birou este speciala deoarece a fost colega mea de clasa 4 ani la liceu, in Pitești, dupa care 4 ani colega de clasa la facultate, la Politehnica București și coleguța coleguțelor a urmat sa fie…

- Fostul primar al comunei Butea din Iași, Gheorghe Milia, a fost acuzat ca a luat mai multe bunuri ale primariei dupa ce a pierdut alegerile locale din 2016. Printre bunuri, „un aragaz, un arzator, un calculator, un laptop si doua bidoane de 40 kg solutie curatenie” ce aparțineau primariei, scrie Ziarul…

- Pe 10 februarie, cand este praznuit Sfantul Haralambie se marcheaza si Ziua Apicultorilor. Mii de borcane cu miere au fost sfintite in cadrul unei slujbe intr-o biserica din orasul bulgar Blagoevgrad. Oamenii cred ca se pot vindeca toate bolile cu aceast[ miere, inclusiv de COVID-19, deși nu este dovedit…

„Am 32 de ani și imi place enorm sa ma dau pe toboganul din curte", „Joc FIFA 5 ore pe zi", „Eu trebuie sa ma uit la meci in fiecare seara","Sunt Iulia și imi place sa trantesc portiera" – sunt doar cateva dintre indiciile pe care le-au primi Bogdan și Ionuț pentru a stabili daca...