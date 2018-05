Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca imaginea cu marcajele rutiere de la Pasajul Jiul a facut inconjurul lumii, aparand in liste cu cele mai ciudate lucruri, administrația locala continua in același stil. Dupa deschiderea neoficiala de toamna trecuta, strada Popa Șapca a fost din nou inchisa circulației acum mai bine de trei…

- Saptamana aceasta, a depus la Bursa din Hong Kong documentele pentru lansarea unei oferte publice initiale prin care spera sa atraga 10 miliarde de dolari. Daca va reusi, capitalizarea va urca pana la 100 de miliarde de dolari, iar listarea ar putea deveni cea mai mare a unei companii de tehnologie…

- Se spune ca exista un Dumnezeu al bețivilor care ii ajuta sa nu dea cu capul in gard. Un Dumnezeu al influenților inca nu exista. Huawei o platește pe Gal Gadot sa-i promoveze telefoanele. Banii n-au putut cumpara insa și dragostea pentru iPhone. Ce explicație a oferit aceasta. E o lista lunga, și in…

- Incurcata poveste a parcarii din spatele magazinului Bega, unde Primaria Timișoara dorea sa construiasca prima parcare supraetajata din municipiu, este blocata de un proces la Inalta Curte de Casație și Justiție. Intre timp, primaria cauta alte soluții impreuna cu Universitatea de Vest, una dintre ele…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp i-au dat o replica de toate zilele unui barbat care i-a insultat in comentariile unei poze. Prietenii virtuali s-au amuzat teribil, iar carcotașul nu a mai avut nimic de zis!

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a decedat astazi, 20 martie 2018, in timp ce se afla in padure, la taiat de lemne și a fost lovit de un copac. „Un barbat de cca 50 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de un copac in padure, pe raza localitații Blandiana. Se pare ca era la taiat de lemne”, au transmis…

- Potoliti-va, doamnelor si domnilor politicieni romani! Nu credeti ca ne-am facut destul de rasul lumii? Costurile pot sa fie dramatice si incep sa se simta si vor putea sa doara tare de tot pe termen lung.