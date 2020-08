Stiri pe aceeasi tema

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata. In urma unei…

- Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș de astazi, prin care s-a decis instituirea obligativitații purtarii maștii in spații deschise excepteaza doua dintre cele mai aglomerate locuri din județ – Piața Victoriei și centrul istoric din Timișoara. In decizia CJSU Timiș nu este definit…

- Romania devine roșie, dupa ce noi județe au hotarat sa introduca obligativitatea purtarii maștii de protecție și in spațiile deschise. Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta iau rand pe rand astfel de decizii, pentru a limita raspandirea noului coronavirus. De sambata, purtarea maștii in spațiile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, decizia fiind valabila incepand cu data de 1 august. "In urma sedintei Comitetul Judetean…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a decis, joi dupa-amiaza, instituirea unei masuri suplimentare de protectie impotriva infectarii cu SARS-Cov-2 ce prevede purtarea mastii chirurgicale pe fata de catre persoanele ce frecventeaza zonele de promenada din statiunile turistice, a declarat…

- Purtarea mastii este obligatorie, de joi, in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri si oboare in Dambovita, masura fiind luata pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in judet, au informat, miercuri, reprezentantii Prefecturii. "In urma exprimarii…

- Prefectul de Dambovita, Aurelian Popa, propune obligativitatea purtarii mastii in spatiile deschise din pietele, targurile si oboarele din judet, anunța Agerpres. Daca va fi adoptata, masura va intra in vigoare din data de 30 iulie.Prefectura spune ca decizia este luata din cauza situatiei epidemiologice,…

- "Nu avem, in acest moment, date care sa ne conduca spre adoptarea acestei ultime solutii si masuri privind carantina si izolarea. In acest moment analizam datele, probabil ca maine dimineata (marti – n. r.) vom organiza o intalnire a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta unde vom analiza…