Primarul PSD din Buzău comentează alianța cu PNL: Nu este bine, dar trebuie Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma (PSD), a declarat, joi, la Digi24, despre coaliția la guvernare cu liberalii, ca acest tandem reprezinta o necesitate deoarece PSD nu ar avea alt partener dupa alegeri. „Este o necesitate, nu este bine, unul e de stanga, unul e de dreapta, dar cu cine sa faca PSD alianta dupa alegerile din aceasta toamna? Vorbesc de alegerile generale si apoi sa faci guvernul...Deci nu ai cu cine guverna. Suntem obligati sa fim impreuna, nu vad alta varianta in momentul acesta. Se negociaza, ati vazut, conducerile celor doua partide...", a afirmat primarul municipiului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

