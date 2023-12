Primarul PNL al Constanței, Vergil Chițac, braț la braț cu liderul PSD Felix Stroe La nivelul județului Constanța exista de cațiva ani o prietenie solida intre liderul PSD, Felix Stroe, și mai mulți liberali și acest lucru s-a vazut cel mai bine la alegerile locale din 2020. La alegerile locale din 2020, PNL a caștigat atat Primaria Constanța prin amiralul in rezerva Vergil Chițac, dar și șefia Consiliului Județean prin Mihai Lupu. Insa, ceea ce se țtie mai puțin despre acele alegeri este faptul ca omul care a ajutat PNL sa obțina ambele fotolii a fost liderul PSD Constanța Felix Stroe. Acesta n-a mai fost de acord ca liderul CJ Constanța de la acea vreme, Horia Țuțuianu, sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Primarul general al Capitalei, a declarat vineri seara, in emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss, la Digi24, ca principalul sau contracandidat la alegerile locale din 2024 este „candidatul PSD, indiferent cine este el”. Intrebat daca ii este teama de Gabriela Firea, Nicușor Dan susține ca nu ii este frica…

- In jur de 60 de primari, care anterior au fost parte a partidului politic Platforma DA, au candidat din partea PAS la alegerile locale. Despre aceasta a declarat Dinu Plingau, președintele Platformei DA, in cadrul emisiunii Puterea a Patra , care a menționat ca „unii oameni au fost impuși cu forța”.

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a transmis președintelui PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ca la urmatoarele alegeri locale va avea o surpriza neplacuta pentru el, dar placuta pentru locuitorii județului. Ioan Stan a facut aceasta afirmație dupa ce Gheorghe Flutur…

- Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele organizației județene PSD Bacau, a anunțat primii candidați social-democrați pentru alegerile locale din 2024. Este vorba despre reprezentanții PSD in localitațile Oituz, Pargaresti și Bogdanesti, conduse acum de primari de alta culoare politica. „Pentru noi,…

- DOLIU LA BLAGEȘTI… Primarul comunei Blagești, Alec Chirila, a murit in aceasta dimineața. Edilul avea varsta de 74 de ani și, de aproape 3 luni, fusese diagnosticat cu o tumoare cerebrala, aflata intr-o faza mult prea avansata pentru a se mai putea face ceva. Decesul a survenit in locuința sa din satul/comuna…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra incercarilor fortelor pro-Kremlin si a fortelor pro-razboi de a „incerca din rasputeri sa blocheze drumul european” al tarii sale. Intr-o declaratie de presa, prilejuita de finalizarea campaniei electorale pentru alegerile locale de duminica,…

- Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. Asta desi Kovesi a spus, oficial, NU! Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost intrebat daca o vede pe Laura Codruta Kovesi printre candidatii la alegerile prezidentiale…