- Judecatorii Tribunalului Vrancea au judecat astazi contestația primarului Iulian Nica formulata impotriva masurii arestarii preventive dispusa saptamana trecuta la Judecatoria Panciu. Instanța a decis inlocuirea masurii arestarii preventive cu cea a arestului la domiciliu pentru o perioada de 30 de…

- Ana Maria Tacu, fosta directoare a societatii Primariei Panciu, Duspi Serv, care a fost retinuta luni, in dosarul in care saptamana trecuta a fost retinut si apoi arestat preventiv si Iulian Nica, primarul Orasului Panciu, a ajuns ieri din nou in fata anchetatorilor pentru a fi audiata. Ordonanta de…

- Barbatul de 74 de ani din Liesti, judetul Galati, care luni seara a accidentat mortal un adolescent de 16 ani si a plecat de la locul faptei, a fost pus sub control judiciar. Masura a fost dispusa ieri de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, care au dosarul in lucru. Tot ieri, soferul…

- Iulian Nica, primarul orasului Panciu, a fost retinut pentru 24 de ore. Masura a fost dispusa aseara, incepand cu ora 19.00, de catre politistii de la Panciu. Retinerea a fost facuta dupa ce in cursul zilei de ieri, locuinta primarului a fost perchezitionata de politistii de la Politia Orasului Panciu,…

- Primarul orașului Panciu, Iulian Nica, a fost reținut. Ordonanța de reținere a fost emisa de poliție, incepand cu ora 19.00, și are o valabilitate de 24 de ore. Cel mai probabil maine el va fi propus pentru arestare. Politistii de la Politia Orasului Panciu, sub coordonarea unui procuror din cadrul…

- Politistii de la Politia Orasului Panciu, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Panciu, au perchezitionat astazi, locuinta primarului Iulian Nica in dosarul in care s-au mai facut perchezitii si saptamana trecuta la sediul primariei. Potrivit unor surse oficiale,…

- Cei trei barbati banuiti ca fac parte dintr-un grup infractional specializat in contrabanda cu tigari au primit masuri preventive diferite. Astfel, unul dintre ei, respectiv cetateanul moldovean, a primit arest preventiv, un altul control judiciar, iar cel de-al treilea a primit arest la domiciliu.…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, Vicepreședinte al Asociației Orașelor din Romania, a fost ales la Bruxelles in Comitetul Regiunilor (CoR), Membru supleant pentru un mandat de cinci ani prin DECIZIA (UE) 2019/2157 A Consiliului Uniunii Europene din 10 decembrie 2019, de numire a membrilor…