Autoritațile locale din Crevedia par in continuare rupte de realitate. Primarul, Florin Petre, nu știe exact de soarta localnicilor afectați de exploziile de la stația GPL, dar are o lista a daunelor. Insa, dupa spusele lui, asta a fost facuta in partea de sat care nu a fost blocata de incidentul de sambata. Intrebat cați […] The post Primarul “NU ȘTIE” din Crevedia: Nici acum n-a aflat cați localnici au fost afectați de explozii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .