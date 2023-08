Primarul Nicușor Dan ne îmbolnăvește cu apă rece Se anunța inca o saptamana fara apa calda pentru mulți dintre bucureșteni, iar temperaturile ridicate cresc nevoia de a face mai multe dușuri pe zi. Sunt sanatoase dușurile reci impuse de Primaria Capitalei? Medicii spun ca… nu prea! Zilele acestea, Primarul General, Nicușor Dan, a justificat absența apei calde din apartamentele bucureștenilor printr-o ”decizie raționala”, luata in cea mai fierbinte perioada a anului, ca sa nu se intample la iarna, cand nevoia de apa calda va fi și mai acuta. Nu ar fi tocmai cea mai rea decizie, daca avem in vedere ca dușurile reci au și parțile lor bune: pun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

