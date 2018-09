Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a semnat recent contractul pentru reabilitarea si restaurarea Castelului Teleki din Posmus, comuna Sieu, in valoare de 4 milioane de euro. Contractul a fost castigat de asocierea Euras SRL Satu Mare – Utilitas SRL Cluj-Napoca, numele celor doua firme fiind bine cunoscute…

- Palatul Episcopiei Greco-Catolice, o mandrie a orasului Oradea a fost devastat de un incendiu care a lasat din frumosul simbol al orasului doar amintiri uluitoare. Fosta biblioteca judeteana, care mai apoi a devenit Palatul Episcopiei Greco-Catolice a fost considerata una dintre cele mai importante…

- Primarul comunei Romuli, Ioan Monița, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, susținuta la sediul ALDE BN, ca administratiile publice locale care au paduri in arealul Parcului National Muntii Rodnei i-au in calcul posibilitatea de a adopta hotarari de Consiliu Local prin care sa se retraga…

- Jandarmii Grupei de Supraveghere si Interventie Nasaud in cooperare cu reprezentanti ai Primariei orasului Nasaud au executat, joi, o actiune specifica pe linia protejarii populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite. „Pe timpul actiunii a fost depistat un barbat de 51 de ani care oferea…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a dat un contract de peste doua milioane de lei firmei Technosec SRL, patronata de o familie care graviteaza in structurile SRI. Unul dintre ei este general SRI care s-a ocupat de interceptari, iar fiul lui a fost implicat in mega tunul contractul EADS pentru securizarea…

- Probleme mari pentru primarul comunei Bistrita Birgaului Vasile Laba, din cauza proiectului implementat de administratia locala pe care o conduce cu privire la amenajarea unei platforme a gunoiului de grajd pe un teren despre care un localnic, Nicolae Turja, sustine ca ii apartine. Procurorii DNA au…

- Sentinta halucinanta pronuntata de o instanta a Tribunalului Bistrita-Nasaud in “favoarea” unei femei din Rodna, maria Boldis, care a revendicat in calitate de mostenitor imobilul situat pe str. Zimbrului – cladire si teren – in care astazi functioneaza o gradinta: mostenitoarea are dreptul sa intre…

- Dimex 2000 Company SRL a mai pus mana pe un contract de UN MILION de EURO, dupa ce a castigat o licitatie organizata de Primaria Nasaud, care viza servicii de proiectare, dar si executarea lucrarilor pentru modernizarea a trei strazi din Orasul academicienilor. Chiar daca potul a fost unul consistent,…