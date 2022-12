Primarul Iasului, Mihai Chirica, ridicat de procurori! Politistii vasluieni au participat la actiune

Stiri pe aceeasi tema

- FARA ITP… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un document fals pentru vehiculul condus. In data de 03 decembrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul…

- PROMPȚI… Polițiștii vasluieni au facut uz de arma, miercuri noaptea, pentru a-l opri pe barbatul din Protopopești sa mai faca și alte victime. Potrivit surselor noastre, primii polițiști care au ajuns la caz sunt doi tineri, intrați de curand in sistem. In ciuda lipsei de experiența, aceștia au dat…

- „Ieri, 08 noiembrie a.c., polițiștii Secției nr. 4 Poliție, din cadrul I.P.J. Iași au fost sesizați prin Apel Unic de Urgența 112, de catre o persoana, cu privire la faptul ca sora sa are un conflict cu fostul concubin, intr-o stație de autobuz de pe raza mun. Iași. Polițiștii au efectuat de indata…

- O NOUA INVESTITIE… Primaria municipiului Vaslui a predat joi, 27 octombrie, amplasamentul pentru inceperea implementarii proiectului de realizare Depou pentru transportul public, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de…

- Ieri, 15 octombrie 2022, un accident rutier s-a produs in localitatea Razboieni, comuna Ion Neculce, județul Iași. UPDATE: Sambata, 15.10.2022, ora 13.40, Poliția Orașului Targu Frumos a fost sesizata cu privire la faptul ca pe DE 583, in apropierea localitații Razboieni, comuna Ion Neculce a avut…

- Caz ciudat la Iași. Un barbat a dat foc, fara niciun motiv, unei motociclete. Polițiștii au intrat pe fir și l-au identificat in scurt timp, iar acum acesta se afla in spatele gratiilor Un individ a fost arestat preventiv zilele trecute, dupa ce dat foc unei motociclete. Ceea ce parea un fel de reglare…

- Zilele trecute, polițiștii ieșeni au facut publice cateva fotografii in care apar doi tineri ce au comis o talharie. Aceștia au smuls din mana unei tinere un telefon mobil, iar mai apoi au plecat ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat Doi tineri sunt cautați de polițiștii din Iași dupa ce au comis o […]…

- Oamenii legii au facut sute de percheziții in Iași și in toata țara la mafia lemnelor. Politistii explica faptul ca au fost percheziții domiciliare la sediile unor ocoale silvice dar și la mai multe puncte de lucru a unor firme care se ocupa cu materialul lemnos. Mai mult, mascații au descins si la…