Aderarea Romaniei la spațiul Schengen aerian și maritim a scos polițiștii vasluieni in strada. In noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de polițiști vasluieni au pus in funcțiune aplicația EDAC, cea cu ajutorul careia se poate scana orice document de identitate și care poate oferi informații despre o persoana urmarita sau are vreo […]