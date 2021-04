Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT intr-un caz de inselaciune cu un teren al primariei. Potrivit unor surse judiciare, Mihai Chirica are calitatea de inculpat. Totodata, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, acum city manager, se afla sub control judiciar.…

- Primarul PNL al Iașiului Mihai Chirica are calitatea de inculpat in dosarul DIICOT de inselaciune cu un teren ce apartine Primariei Iasi, in care sunt implicati avocati, notari si functionari publici, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Este al doilea dosar penal in care este vizat primarul…

- La DIICOT Iași continua audierile din dosarul concesionarii unui teren in zona Sararie, cercetarile vizand mai multe fapte de inșelaciune, abuz in serviciu, fals și uz de fals. Pana acum au fost operate patru rețineri. Printre cei fața de care s-a impus aceasta masura preventiva se afla fostul arhitect…

- Presa locala scrie ca printre cei aflați sub control judiciar se afla și fostul viceprimar, actualul city manager al Iașului, Gabriel Harabagiu. In urma perchezițiilor efectuate luni la Primaria Iași, 23 de persoane au fost audiate pe parcursul intregii nopți, iar procurorii DIICOT au decis, conform…

- Patru persoane au fost retinute de procurorii DIICOT dupa descinderile de la Primaria Iasi, intr-un caz de inselaciune in care sunt implicati avocati, notari si functionari publici. Potrivit unor surse judiciare, au fost retinuti, pentru 24 de ore, un notar, un functionar public, Alexandru…

- Patru persoane au fost retinute de procurorii DIICOT dupa descinderile de la Primaria Iasi, intr-un caz de inselaciune in care sunt implicati avocati, notari si functionari publici, transmite Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, au fost retinuti, pentru 24 de ore, un notar, un functionar public,…

- Potrivit unui comunicat de presa, procedura nu a periclitat in niciun fel activitatea din sediul institutiei.„O parte din actele solicitate de catre reprezentantii DIICOT Iasi au fost trimise deja catre institutiile specializate inca de la inceputul acestui an. Documentele solicitate de catre DIICOT…

- Politistii si procurorii DIICOT Timisoara au facut, joi, cinci perchezitii intr-un dosar in care un barbat de 33 de ani este suspectat ca a formulat un denunt mincinos si ca a indus in eroare anchetatorii, pentru a beneficia de reducerea la jumatate a limitelor de pedeapsa intr-un alt dosar in care…