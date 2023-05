Incepand de joi (4 mai), in toate parcurile din București se da startul tratamentelor de combatere a țanțarilor, a anunțat pe Facebook primarul general. In funcție de condițiile metolorologie, intre orele 22.00 și 5.00 vor fi efectuate 14 tratamente pe intreg teritoriul Bucureștiului: parcuri, locuri de agrement, terenuri de sport, imobile cu spații destinate locuințelor colective – asociații de proprietari/locatari, camine studențești, de elevi, locuințe sociale etc. Primarul general mai transmite: ”De saptamana trecuta se deruleaza si tratamente impotriva larvelor de tantari, in intervalul…