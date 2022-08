Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz: „Prețuri halucinante la curent, guvernul nu acționeaza” Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Foto: www.facebook.com/dominicprimar. Realizator: Mira Gombos - Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a facut azi din nou apel la Guvern sa gaseasca o soluție pe piața de energie, întrucât…

- Pe partea de creștere a impozitelor pe proprietate din Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022) exista un oarecare haos in sensul ca sunt probleme cu aplicarea. Unele primarii ar fi trimis intrebari la Ministerul Finanțelor, spune Adrian Vascu, pe site-ul propriu. De asemenea, primariile au cerut…

- Alocarea necesara Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pentru a incepe plata granturilor de cate 5.000-120.000 de euro catre beneficiarii Masurii 2 IMM AGRI-FOOD figureaza in Ordonanța 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul in curs, publicata recent in Monitorul Oficial.

- Reglementarile nationale si europene privind protectia consumatorilor vor analizate, la Iasi, joi si vineri, in cadrul unei conferinte organizate de Primarie, cu prilejul marcarii a 30 de ani de la adoptarea principalului act normativ in domeniu – Ordonanta de Guvern 21/1992. Purtatorul de cuvant al…

- Judecatorii au stabilit pensia alimentara pe care urmeaza sa o plateasca Laurențiu Reghecampf pentru fiul sau și al Anamariei redevenita Prodan. Decizia instanței care a judecat apelul depus la Tribunalului Ilfov de antrenorul de fotbal nu a mulțumit-o pe fosta doamna Reghecampf care ar fi sperat la…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna mai 2022, potrivit unui comunicat remis, joi, Agerpres. Suma autorizata la plata este in valoare de 1,436…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre Ordonanta de modificare Codului Fiscal, aflata in prima lectura in Executiv, ca prevede ”o serie de ajustari, pe partea de capital si companii. Premierul Nicolae Ciuca l-a intrerupt, spunand ca el nu le-ar zice…

- Bogdan Chiritoiu a afirmat, despre pachetul de masuri anti-specula ca proiectul de ordonanta prezentat in prima lectura a fost a coinitiat de Consiliul Concurentei si Ministerul Economiei, si avizat de ministerul de Finante si ministerele Agriculturii si Justitiei. El a precizat ca fata de varianta…