Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) de la Piețe SA, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, va avea loc marți, 23 februarie, de la ora 16, la Sala Capitol. Pe aceasta tema au fost contre, ieri, la ședința Consiliului Local. Consilierii USR PLUS ar fi vrut sa faca azi ședința AGA, insa aleșii liberali s-au opus […] Articolul Primarul Fritz despre directorul de la Piețe SA: „Domnul Nasleu a preluat aceasta companie pe profit și in nici doi ani a adus-o in pragul unui dezastru financiar” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .