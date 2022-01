Stiri pe aceeasi tema

- Factura de gaz la compania de termoficare locala din Timișoara a fost, in prima jumatate din ianuarie, de 30 de milioane de lei. Este echivalent cu aproape jumatate din subvenția anuala pe care legea le permite autoritaților sa o plateasca. Astazi, Consiliul Local Timișoara s-a reunit online intr-o…

- Ce faci daca ai primit o factura mare la energie și știi clar ca nu ai consumat atat de mult incat sa platești o avere? ANRE a publicat pe site-ul instituției un ghid pe care ar trebui sa-l cunoasca orice consumator de gaze și energie electrica! Ministrul Energiei, președintele ANPC și purtatorul de…

- Fostul premier, Ion Chicu, critica activitatea Guvernului, la jumatate de an de mandat. „Factura” grea pe care o achitam acum este rezultatul activitații unei guvernari incompetente, antinaționale și aservite intereselor straine. Daca nu ințelegem asta rapid, țara dispare”, afirma Chicu.

- Consiliul Local Timisoara a aprobat, intr-o sedinta extraordinara care a avut loc joi, dublarea pretului gigacaloriei pentru termoficare. Primarul Dominic Fritz a declarat ca, in anul 2021, compania de termoficare Colterm a primit 180 milioane de lei de la bugetul local, dar, cu tpate acestea, a…

- Bataia de joc continua in Timișoara, unde casele abonaților la sistemul local de termoficare sunt in continuare de reci. Caloriferele nu sunt nici macar calduțe, iar compania se incurca in explicații mincinoase. In mod normal, deși timișorenii ar putea sa reclame Colterm la ANPC, pentru a depune…

- Compania de termoficare la care sunt racordate peste 50.000 de gospodarii din Timișoara a transmis un comunicat in care explica de ce, deși de ieri este aprovizionata cu gaz, caldura nu a ajuns și in locuințe. „Repornirea sistemului centralizat de termoficare, dupa mai bine de 48 de ore de nefuncționare,…

- Timișoara a ramas fara caldura, a anunțat, marți, primarul municipiului, Dominic Fritz. Pentru ca firma de termoficare Colterm a intrat in insolvența, peste 50.000 de locuințe, școli, dar și mai multe spitale sunt lasate in frig, in prag de iarna. Primarul Dominic Fritz anunțase inca de saptamana trecuta…

- E.On a anuntat compania de termoficare din Timisoara, Colterm, ca va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor pe care Colterm le are la E.ON, iar municipiul Timisoara ar putea ramane fara apa calda si caldura de luni, 25 octombrie. „Primaria Timisoara depune eforturi uriase pentru continuarea…