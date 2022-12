Stiri pe aceeasi tema

- Germania va contribui cu puțin peste o jumatate de milion de euro la susținerea proiectului de Capitala Europeana a Culturii la Timișoara, a anunțat Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Cea mai mare parte a banilor vor veni pentru susținerea a doua concerte, din care unul va avea loc la Timișoara, unul…

- Proiectul de modernizare a Parcului Primaverii, din cartierul Manaștur, a primit unda verde. La inceputul lui noiembrie 2022 a fost dat ordinul de incepere pentru proiectarea lucrarilor. Insa, realizarea efectiva a acestui proiect verde este abia la inceput, anunța reprezentanții autoritaților locale.

- Bassam Dabbas are dressing de jumatate de milion de euro. Hairstylist-ul vedetelor a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cat valoreaza cea mai scumpa ținuta. Și asta nu este tot. Bassam a spus ca nu ține cont de prețul hainelor pe care le achiziționeaza.

- In fața a peste 200 de invitați, miercuri primarul Dominic Fritz a prezentat Timișoara Capitala Europeana a Culturii la Berlin. La Ambasada Romaniei, el a prezentat proiectul și programul cultural intr-un dialog live cu un ziarist german. Timișoara a trezit interesul și, apoi, entuziasmul a peste 200…

- Ministerul Sportului a lansat „Strategia Naționala pentru Sport”, un proiect intins pe perioada 2022-2032, al carui obiectiv principal este „prioritizarea sportului la nivel național”. Proiectul a intrat in dezbatere publica. Ministrul Eduard Novak a susținut azi o conferința de presa in care a prezentat…

- Departamentul de Poliție din New York cauta trei barbati care au jefuit un magazin de bijuterii din Manhattan, dupa ce au spart usa si vitrinele cu barosul, relateaza NBCNews . Poliția a postat imaginile de pe camerele de luat vederi care i-au surprins pe hoții intrand in Cellini Jewelers, sambata noapte,…

- Firma Q-GROUP PROIECT SRL din București va intocmi documentația necesara obiectivului de investiție „Timișoara Capitala Europeana a Culturii: Memorialul Revoluției-decembrie 1989”. Proiectul va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).

- Edilul Timișoarei se afla vineri și sambata in capitala Franței. Dominic Fritz a mers in vizita oficiala la Paris, unde are mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.