- Chiar in momentele in care Ripensia si Csikszereda se chinuiau sa joace mingea pe un „Dan Paltinisanu” desfundat, pe pagina Primariei Timisoara s-a anuntat triumfalist ca primul stadion nou construit in Timisoara dupa Revolutie va fi cel de pe Calea Buziasului. Primarul Dominic Fritz „a semnat documentația…

- Primarul Timișoarei a anunțat ca a semnat documentul care da startul lucrarilor pentru una dintre cele mai mari lucrari de infrastructura demarate in oraș in ultimii ani, proiect aflat in pregatire de mult timp: Pasajul Solventul. „Turnul acesta de hartii este documentația care a stat la baza autorizației…

- Centrul de Proiecte al Primariei Timișoara are acum o echipa de șapte specialiști, aleși in urma unui concurs, care va trebui sa faca din nou funcțional proiectul TM 2023. Primarul Dominic Fritz e mandru de alegerea facuta de juriu, dar anunța ca noii sosiți au la dispoziție doar cateva luni pentru…

- Primarul Dominic Fritz a confirmat intr-o conferința de presa faptul ca livrarea de gaz catre Colterm a fost intrerupta, ceea ce inseamna ca zeci de mii de gospodarii din Timișoara, dar și spitalele și alte instituții publice raman fara incalzire și apa calda. „Acum cateva minute compania Delgaz a oprit…

- U Cluj s-a impus cu 3-0 in meciul cu Ripensia, disputat pe stadionul Dan Paltinișanu, dupa ce banațenii au avut penalty la 0-0, iar Gorcea a respins execuția lui Golda. Apoi, Hofman (44, 73) de doua ori și Haita (48) au marcat pentru invingatori, care au caștigat convingator in Banat. Acesta este pe…

- Ripensia revine maine pe „Marele oval” dupa eliminarea cu Dinamo din Cupa, de aceasta data pentru duelul cu Universitatea Cluj din campionat. Timisorenii au un ascendent moral in partidele directe cu „studentii” ardeleni insa „Sepcile” pregatite de Erik Lincar au parte de un sezon mult mai bun decat…

- Liga 2, runda #10 debuteaza joi, la Miercurea Ciuc, cu meciul Csikszereda - Poli Iași, live pe GSP.ro de la 17:30. Iata programul complet al rundei și clasamentul Programul complet din Liga 2 Joi, 14 octombrie: Csikszereda - Poli Iași, live de la 17:30 Click AICI pentru statistici!Televizat de Digi…

- Alb-violetii si-au dezamagit din nou sustinatorii acasa, pe „Dan Paltinisanu”. Desi Cosmin Birnoi a oferit devreme iluzia unui succes cu FK Csikszereda, oaspetii au egalat destul de repede si au punctat decisiv in minutul 89, scor 1-2, si Politehnica ramane acum undeva in zona inferioara a clasamentului…