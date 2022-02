Primarul din Stefanestii de Jos (Ilfov), Ionel Robert Stefan, a fost retinut, vineri, de procurorii DIICOT, in dosarul in care e acuzat alaturi de alte persoane ca a violat si exploatat sexual o fata de 13 ani, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Potrivit acestora, in dosar au fost retinute si alte persoane. Primarul Ionel Robert Stefan (ales PNL) a mai fost retinut in iunie 2021 pentru viol, insa un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea a decis atunci ca el sa fie cercetat in libertate. Vineri, insa DIICOT a efectuat perchezitii domiciliare intr-un dosar de trafic de…