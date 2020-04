Primarul din Mischii: „Aflăm de cei izolați după o săptămână“ Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, susține ca nu mai primește in timp util listele cu persoanele care revin din strainatate și intra in izolare. Edilul a precizat ca a aflat de alte persoane izolate pe raza comunei Mischii chiar la distanța de o saptamana de cand au sosit și ca, in aceste condiții, nu se mai poate preveni raspandirea virusului. Deși suntem in plina pandemie și starea de urgența a fost prelungita cu inca o luna de zile, mai apar situații in care practic nu se poate acționa pentru a preveni raspandirea imbolnavirilor. Primarul comunei Mischii, din județul Dolj, spune ca a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

