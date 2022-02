Stiri pe aceeasi tema

- PSD Prahova anunța deschiderea apelului umanitar pentru refugiații din Ucraina. Incepand cu data de 28.02.2022, ora10:00, va așteptam sa veniți in sprijinul refugiaților din Ucraina in cadrul unei Campanii de colectare ajutoare.Puteți ajuta cu:-haine in stare buna, potrivite tuturor varstelor, pentru…

- Primarul comunei prahovene Tomsani, Mihai Pelin, se alatura campaniei umanitare prin care se ofera sprijin refugiatilor ucraineni ajunsi in tara noastra. Astfel, edilul a anuntat ca va ramane la dispozitia tuturor celor care pot contribui la strangerea de bunuri necesare refugiatilor si a facut public…

- Primaria municipiului Ploiești deschide un punct de colectare ajutoare pentru Ucraina.Incepand cu ora 17.00, ploieștenii pot aduce paturi, pilote, lenjerie de pat, alimente neperisabile și produse de igiena personala la sediul Poliției Locale Ploiești. Ajutoarele stranse aici vor…

- Social-democrații buzoieni demareaza o acțiune umanitara in sprijinul refugiaților din Ucraina. Astfel, incepand de luni, buzoienii sunt chemați sa se alature campaniei de colectare de ajutoare pentru ucrainenii care au fugit din calea razboiului „Partidul Social Democrat – Organizatia Buzau anunța…

- Ministrul Muncii Marius a intervenit luni la Romania TV pentru a-i linisti pe romani in privinta pensiilor intarziate din cauza sarbatorilor de iarna si a asigurat ca pana la 15 ianuarie toti pensionarii isi vor primi drepturile banesti. Marius Budai a asigurat ca pensiile vor veni cu maririle…

- Astazi, am primit pe adresa redacției Gazetei de Prahova, un drept la replica de la Primaria Azuga, in urma a doua articole publicate recent sub semnatura lui Daniel Dimache, a celui care scrie aceste randuri (aici și aici articolele respective). Publicam materialul semnat de primarul George Barbu,…

- Primaria Aiud a anunțat ca trei cetațeni, care au depozitat ilegal gunoiul menajer, au fost amendați cu cate 1.000 de lei fiecare. Operatorul de salubritate a ridicat deșeurile de la punctul subteran de colectare. „Nu ne dorim sub nici o forma sa fim avocatul operatorului de salubritate pentru ca serviciul…

- Dupa recentele masuri de relaxare adoptate de catre autoritați, ce permit organizarea petrecerilor in aer liber fara limita de participanți sau ora de inchidere, dar cu purtarea maștii de protecție, primarul Constantin Toma a declarat ca le va pregati buzoienilor un Revelion ca in vremurile de dinainte…