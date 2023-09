Primarul din Galați, neimpresionat de mesajele Ro-Alert: „Spectacolul trebuie redus. Am primit și eu, n-am fugit în munți” Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat sambata la Digi24 ca așteapta ancheta care sa stabileasca „daca a fost o alarma falsa sau daca a fost ceva” și a susținut ca aceste alerte cum sunt cele primite de oameni in cursul nopții „nu sunt binevenite”. El a adaugat ca „ar trebui setata limita minimala pentru care oamenii ar trebui avertizați”. Primarul a afirmat ca a primit și el alerta, ca a citit mesajul, dar ca nu și-a luat rucsacul și familia „ca sa plece in munți.” 0 seconds of 5 minutes, 6 secondsVolume 75% „Așteptam ancheta in desfașurare sa vedem daca a fost alarma falsa sau daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Edilul și-a manifestat nemulțumirea privind decizia IGSU de a emite un mesaj RO-Alert vineri seara in muncipiul Galați ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene la Dunare, de la granița cu Romania. „Cred tot acest spectacol la care asistam ar trebui puțin redus”, a declarat Ionuț Pucheanu,…

- Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat sambata la Digi24 ca așteapta ancheta care sa stabileasca "daca a fost o alarma falsa sau daca a fost ceva" și a susținut ca aceste alerte cum sunt cele primite de oameni in cursul nopții "nu sunt binevenite". El a adaugat ca "ar trebui setata limita minimala…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Isaccea – Direcția Regionala Vamala Galați, impreuna cu sprijinul Echipelor Mobile din cadrul D.R.V. Galați , in baza analizei de risc referitoare la comerțul cu marfuri contrafacute pe ruta Polonia – Slovacia – Ungaria- Romania – Ucraina, au…

- Decizia Parlamentului bulgar a fost adoptata joi, 14 septembrie, și prevede ca statul sa nu prelungeasca interdictia de a importa cereale ucrainene dupa 15 septembrie, data la care expira aceasta, informeaza AFP, conform Agerpres.Sofia „nu sustine” o extindere a restrictiilor, stipuleaza o rezolutie…

- Comisia Dunarii este o organizatie internationala, interguvernamentala, a statelor riverane Dunarii sau legate de coridorul dunarean. Comisia Dunarii este o organizatie internationala, interguvernamentala, a statelor riverane Dunarii sau legate de coridorul dunarean, transmite un comunicat din partea…

- In marja reuniunii de la Atena, cu participarea oficialilor statelor Balcanilor de vest, Bulgaria, Croația, Romania, Ucraina și liderii Uniunii, președinta Rep. Moldova a declarat ca aderarea țarii sale la UE este o investiție in democrația sa, dar și in securitatea regionala.

- Ministrul german al agriculturii, Cem Ozdemir, a criticat marti, 25 iulie, restrictiile impuse de Polonia la importurile de cereale din Ucraina, calificandu-le drept o simpla manevra de campanie electorala, potrivit Dpa și Agerpres . ”Nu se poate ca solidaritatea cu Ucraina sa fie subminata din cauza…

- Ministrul Florin-Ionuț Barbu va participa la intalnirea miniștrilor agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina, ce se va desfașura in data de 19 iulie 2023, la Varșovia. Tema principala a reuniunii vizeaza situația de pe piețele agricole ca urmare a…