Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei dambovitene Cojasca, Gheorghe Victor, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, la fel si patru functionari publici, in dosarul privind eliberarea in fals de vize de resedinta, conform unor surse judiciare citate de AGERPRES. Instanta a dispus aceasta masura in noaptea…

- Mandatul de arest pentru directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) a fost prelungit cu inca 30 zile. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de purtatorul de cuvant al PCCOCS, Emil Gaitur.

- Unul dintre cei trei veterinari ANSA, reținuți in dosarul carnii alterate, va sta inca 30 de zile in arest, insa la domiciliu. Asta dupa ce procurorii Anticoruptie au solicitat instantei inlocuirea masurii preventive.