Bucureștiul are un primar de sector care este aproape invizibil. Cel puțin in ultima perioada cand numele sau nu a fost menționat la radio și TV. Potrivit unei monitorizari Media Trust in perioada 1-9 noiembrie, numele primarului sectorului 5, nu a aparut decat in social media, și acolo doar de 16 ori. Constantin Melnic este interimar la sectorul 5, dupa ce Cristian Popescu Piedone a fost condamnat și și-a pierdut mandatul. La polul opus, Clotilde Armand a fost cel mai mediatizat primar din București in presa scrisa, radio, tv, online și social media in perioada 1-9 noiembrie 2022, inregistrand…