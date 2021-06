Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a anunțat ca o sa propuna rezilierea contractului de delegare cu ROMPREST in urmatoarea ședința de Consiliu Local și le cere sprijinul celor din USRPLUS, PNL, PSD și PMP. Primarul Sectorului 1 a facut și o comparație cu situația din Oradea. „Analiza costuri salubrizare: Sectorul…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, comparativ cu o valoare negativa de 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Investitiile directe…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, si directorul de tara pentru Romania al Bancii Mondiale, Tatiana Proskuryakova, au semnat la Bucuresti acordul de imprumut aferent finantarii aditionale, in valoare de 150 milioane de euro, destinata sustinerii proiectului privind reforma sectorului sanitar…

- ”Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat in data de 2 iunie 2021 perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea intregului pachet de actiuni detinut de catre Getin Holding Group in capitalul social al Idea Bank S.A., semnarea contractului urmand a avea loc in cursul zilei de azi.…

- Romania a inregistrat, anul trecut, cel mai mic numar de nou-nascuti vii din ultimii 90 de ani. Mai mult, gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara a fost de 71,9% la 1 ianuarie 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. Populatia scolara la inceputul…

- ”La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania a fost de 3.895.000, in scadere cu 37.900 comparativ cu perioada similara din anul anterior. Ponderea minorilor in totalul populatiei dupa domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2021, de 17,6%, in scadere…

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer/BioNTech ajunge azi in țara Foto: facebook.com/ROVaccinare. RADOR - O noua tranșa de vaccin de la Pfizer/BioNTech de aproape 700.000 de doze soseste astazi în România. Serul va fi livrat pe cale aeriana și va ajunge pe aeroporturile…

- Romania depașește vineri 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza sau doua, transmite premierul Florin Cițu pe pagina sa de Facebook. „Astazi depașim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza sau doua. Și tot astazi, la ora 16.00, incepe Maratonul Vaccinarii in București. Avem…