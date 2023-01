Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a transmis, luni, intr-un nou mesaj pe Facebook ce masuri va lua la nivelul instituției pe care o conduce, dupa ce sambata o femeie a murit, fiind mușcata de o haita de caini langa Lacul Morii. Edilul a spus ca va cere inființarea unui serviciu de ecarisaj și va…

- Au trecut trei zile de la tragedia de langa Lacul Morii din Capitala, unde o femeie și-a pierdut viața, dupa ce a fost mușcata de caini fara stapan, iar autoritațile par sa nu faca niciun demers pentru ca astfel de incidente sa nu mai intample. Avocatul Daniel Velicu a explicat, pentru “Romania libera”,…

- Polițiștii constanțeni au ridicat o mașina parcata pe locurile destinate persoanelor cu handicap, din fața unui supermarket, marți, 3 ianuarie. Cu toate acestea, proprietara vehiculului s-a dovedit a fi o femeie in scaun cu rotile, care a fost nevoita sa plateasca o amenda de 570 de lei pentru a-și…

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, solicita Camerei Deputatilor aprobarea efectuarii unei perchezitii informatice in dosarul in care deputatul Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, este urmarit penal pentru achizitii nelegale si supraevaluate in timpul pandemiei de COVID-19. „In cauza mediatizata…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat dupa un parcurs extrem de rapid prin cele doua Camere ale Parlamentului un proiect de lege care mai da niște competențe suplimentare agenților de poliție locala in domeniul rutier.