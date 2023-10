Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a trimis in noaptea de sambata spre duminica, dupa ora 2.00, mai multe mesaje pe un grup de WhatsApp al șefilor oragnizației județene PNL Iași.Mesajele adresate catre o singura persoana sunt de fapt o serie de reproșuri și amenințari, adresate șefilor PNL care au…

- Primarul Mihai Chirca a avut o ieșire nervoasa pe un grup de WhatsApp al PNL Iași. Edilul a recurs la amenintari la adresa colegilor care au lipsit in masa de la evenimentul Seara Valorilor organizat la sediul instiutiei.

- Clipe de coșmar pentru locuitorii din Satu-Mare dupa ce, n urma unor lucrari de forare, gazul metan a inceput sa țașneasca din pamant. Pentru oamenii din zona a fost trimis mesaj RO-Alert, iar echipajele CRBN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) au intervenit la fața locului, potrivit prefecturii…

- Un angajat al firmei Flagas, care a reușit sa plece din stația GPL de la Crevedia inainte de prima explozie, susține ca primele probleme au fost cauzate de o defecțiune la un camion. „Șefii știu ce s-a intamplat”, susține angajatul filmat cu camera ascunsa de Antena 1. Intr-o filmare realizata cu camera…

- Marcel Ciolacu, premier și președinte PSD, s-a enervat și a renunțat sa mai dea declarații de presa, sambata seara, dupa ce a fost intrebat de jurnaliști privind faptul ca statia GPL unde au avut loc exploziile apartine fiului unui primar PSD. Ciolacu a precizat ca el, ca presedinte al partidului, nu…

- NASA a restabilit contactul complet cu sonda spațiala Voyager 2, pierduta in univers in luna iulie, a anuntat agentia spatiala, citata de BBC. Experții au gasit-o pe Voyager cu cateva luni mai devreme decat se așteptau. In iulie, o comanda gresita a fost data sondei, trimisa sa exploreze spatiul acum…

- Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, dupa intalnirea de la Ministerul Finantelor, pe tema reducerilor bugetare, ca sunt peste 50 de masuri care vor fi luate prin OUG care se pregateste. ”Vorbim de prima reforma reala in sistemul bugetar”, a precizat premierul. ”Sunt peste 50 de masuri (…) ele au fost…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a transmis, dupa sedinta conducerii partidului cu reprezentantii liberali din Executiv ca presedintele PNL, Nicolae Ciuca a facut apel catre ministrii liberali si secretarii de stat privind reducerea cheltuielilor bugetare. ”Principalul subiect al sedintei PNL…