- NEMULȚUMIT… Primarul comunei Deleni a intrat in conflict cu directoarea școlii. Nemulțumit ca aceasta nu a organizat serbarea de Craciun la Caminul Cultural, ci intr-o sala de curs, edilul a rabufnit pe internet. “Din motive știute numai de Directoare, activitațile s-au ținut intr-o sala de curs in…

- RAPIZI… Consilierii locali ai municipiului Barlad au fost convocati la o sedinta de indata, care s-a desfasurat online. Pe ordinea de zi a fost, pe langa o rectificare bugetara, si aprobarea unui memorandum formulat de SLDP Reiser SA, prin care conducerea societatii ce apartine Primariei cerea exceptarea…

- UPDATE: Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru limitarea și lichidarea incendiului izbucnit la un camion aflat pe un drum public din municipiul Barlad. In momentul izbucnirii incendiului, camionul se afla in mișcare, in zona Uzinei de rulmenți.…

- INCREDIBIL… Pe site-ul redacției noastre și al Garzii de mediu Vaslui, a fost trimis ieri un e-mail, cu o mare rugaminte! „Va rugam sa identificați sursa de miros de dejecții care de vreo cateva zile face imposibil posibilitatea de a respira. Ne referim la cartierul Podeni”, au scris cetațenii din Podeni.…

- STATUL LA „STAT”… La Vaslui, Poliția lui Pelin lucreaza intre 8:00 și 16:00, de luni pana vineri, iar infractorii, incapațanați, acționeaza cu succes in afara programului. Ultimele cazuri petrecute in județ intaresc aceasta noua cutuma, care se inradacineaza la Vaslui, de cand garda veche a IPJ-ului…

- DE NECREZUT!… O femeie de 45 de ani, Diana Budeanu, cu mari probleme psihice, care locuiește in blocul F1 de garsoniere, de pe B-dul Epureanu, a dat foc intenționat la trei garsoniere de la etajul 3! Peste 100 de locatari au fugit noaptea din case, din calea flacarilor. Dupa lichidarea incendiului s-a…

- PRADAȚI… S-au furat cam mulți cai in județul Vaslui, in ultimul an, se plang localnicii de prin sate, insa Poliția nu prea reușește sa dea de urma hoților. De pilda, in comuna Tatarani, unei familii i-au fost furate animalele inca din septembrie, insa autorii faptelor nici vorba sa fie identificați.…