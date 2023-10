Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de deschidere a noului universitar 2023-2024 a Universitații de Medicina și Farmacie „Iulia Hațieganu” Cluj Napoca – Extensia Baia Mare a avut loc ieri, 3 octombrie 2023. Alaturi de studenți a fost și managerul Spitalului Județean de Urgența Baia Mare, Oros George Alexandru. „Mulțumim tuturor…

- La Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” din Baia Mare a avut loc Ceremonia de deschidere a anului universitar 2023-2024 a UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca – Extensia Baia Mare, moment care a marcat un pas important in dezvoltarea mediului academic al județului Maramureș. Ionel Bogdan, președintele Consiliului…

- Ceremonia oficiala de deschidere a noului an academic a fost marcata luni, la Universitatea din Craiova, prin traditionalele discursuri ale conducerii si ale reprezentantilor autoritatilor. In Aula Magna, in fata numeroaselor cadre didactice si a ceva mai putini studenti, rectorul institutiei de invatamant,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, le-a transmis, luni, studentilor de la Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, ca Romania se schimba din punctul de vedere al sistemului de sanatate, iar cand ei vor absolvi universitatea principalele investitii in acest domeniu vor…

- Peste o mie de studenți au pașit pragul Universitații de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova și au depus la 1 septembrie, juramintul lui Hippocrate, codicele moral al unui medic in exercitarea profesiei sale. Ceremonia de bun-venit a studenților in anul I de studii…

- Andrei Rohan este șeful de promoție al specializarii Studii de Securitate a Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", in cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie din Targu Mureș, finalizand cei trei ani de studiu cu media 9,43. Miercuri, 2 august, am discutat cu absolventul…

- Examenul de admitere la studiile de licența la Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca a avut loc duminica, 23 iulie și s-a desfașurat impecabil pentru toți cei implicați, candidați și organizatori. Vezi cu ce medii s-a intrat la Medicina in acest an.

- In acest an, in data de 18 iulie, se implinesc 75 de ani de la trecerea in eternitate a profesorului universitar, scriitorului, omului de cultura Grigore T. Popa. Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” Iasi si Centrul Cultural „I.I. Mironescu” al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore…