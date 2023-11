Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, este dat in urmarire generala dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Autoritațile il cauta in locuința sa și la sediul Primariei, dar acesta este de negasit. “Astazi, 24 noiembrie, politistii Inspectoratului…

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, a fost condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. In plus, Curtea de Apel Cluj i-a majorat de la 4 la 5 ani pedeapsa complementara de a fi ales in autoritatile publice. Bunurile lui Chereches, sub sechestru…

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. Danut Lupu figureaza deja pe lista persoanelor urmarite, pe site-ul Politiei Romane. „Impotriva celui in cauza, Judecatoria…

