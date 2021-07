Primarul Capitalei anunţă „week-end-ul curăţeniei” Este week-end-ul curațeniei in București. 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele de transport in comun din Capitala. „Azi si maine, in «week-end-ul curateniei», 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele de transport public urban. Ne straduim sa oferim treptat bucurestenilor, in limita bugetului de care dispunem, un transport public civilizat si moder”, a transmis, sambata, primarul general. Nicusor Dan afirma ca doreste ca trasportul in comun sa devina ”o optiune cat mai atractiva pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

