Stiri pe aceeasi tema

- O pubela a ars ca o torța in noaptea de vineri spre sambata, in orașul Abrud, in zona blocurilor, din cauza jarului aruncat la gunoi. Primarul Albu Cristian Alexandru a facut public incidentul, intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare. „Aseara, pubela din imagini a luat... Articolul…

- „Oare ce reclama atata urgența, in cazul unor presupuse fapte din 2008? Acum, cu 2 saptamani inainte de alegerile parlamentare!”, se intreaba Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 din București, dupa 12 ore de audieri la DNA. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea…

- Alyssa Anne Dayvault, blogger de frumusețe, și-a aruncat cei doi bebeluși nou-nascuți in coșul de gunoi la scurt timp dupa naștere. Judecatorul Steven John a anunțat o sentinți de 40 de ani de inchisoare. Femeia in varsta de 32 de ani, care are deja doi copii, a nascut o fetița in 2017, iar in anul…

- Cauzele anxietații pot fi multiple, ele variind in funcție de persoana și contextul in care aceasta se afla. Potrivit Beyond Blue, o organizație care se ocupa de sanatate mintala, anxietatea inseamna mai mult decat pur și simplu decat sentimentul de frica sau ingrijorare. Anxietatea apare atunci cand…

- O fi el tiparul unui domn clasic in videoclipuri, dar iata ca Horia Brenciu nu are nicio problema in a se abate puțin de la codul bunelor maniere cateodata! Paparazii noștri l-au surprins pe artist in timpul unui meci de tenis, acolo unde s-a cam lasat purtat de „aburii” jocului.

- "Viitorul vine mereu si arata greselile trecutului, care nu trebuie sa se repete, iar si iar. De cele mai multe ori, auzim cuvinte care se refera la viitor si le asociem cu promisiuni desarte. Clipa prezenta ne arata, mai mult ca oricand, faptul ca astazi nu mai putem vorbi despre a castiga, ci despre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a încurajat oamenii sa mearga la vot, pe 27 septembrie, sustinând ca nu exista riscul de îmbolnavire în ziua alegerilor, daca sunt respectate regulile sanitare, transmite Agerpres."Am vazut ca în acele tari unde din februarie pâna…

- Aseara, in jurul orei 23.30, politistii din Somcuta Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca in localitatea Satulung, in fața unui imobil, se afla un autoturism in șanț. La fata locului politistii au identificat un barbat de 55 de ani, iar in urma verificarilor au constatat faptul ca acesta ca…