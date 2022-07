Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Suceava primește 43 de milioane de lei prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” , a anunțat astazi viceprimarul Lucian Harșovschi, care a ținut sa mulțumeasca pentru implicare celor de la Consiliul Județean. Harșovschi a menționat ca suma va fi folosita pentru etapa…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" au fost aprobate cinci proiecte pentru modernizarea infrastructurii de drumuri județene. Gheorghe Flutur a precizat ca un prim proiect vizeaza modernizarea ...

- Primarița din Chinteni, Magdalena Lucia Suciu, i-a anunțat pe locuitorii comunei sa nu mai foloseasca apa potabila pentru irigarea gradinilor. In caz contrar, le va fi sistata furnizarea apei potabile. Decizia radicala vine in contextul problemelor aparute in legatura cu furnizarea apei potabile, anunțate…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat primele 73 de proiecte pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale, finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Printre obiectivele de investiții finanțate prin Programul Național…

- Proiectul privind realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale pentru comuna Mica a fost aprobat. Anunțul a fost facut azi de primarul Tiberiu Zelencz. Primele 73 de proiecte pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție…

- Localitațile vrancene cu mai puțin de 2000 de locuitori pot primi bani pentru alimentare cu apa și canalizare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”. Deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, a anunțat pe facebook ca acesta este unul dintre amendamentele aprobate la proiectul de lege…

- Județului Cluj i-au fost alocați recent, prin programul de investiții „Anghel Saligny”, aproximativ 90 de milioane de euro pentru proiectele de dezvoltare depuse catre finanțare de Consiliul Județean și UAT-urile clujene.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a publicat lista alocarilor pentru Programul National de Investitii (PNI) „Anghel Saligny”, a carui valoare integrala este de 52,5 miliarde de lei.