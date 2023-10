Primariile Panatau si Cozieni colaboreaza pentru reabilitarea unui drum istoric

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Panatau, Nicolae Stoica, si cel al comunei Cozieni, Gigel Daniel Panaitescu, au convenit sa colaboreze pentru reabilitarea si modernizarea unui drum ce uneste cele doua localitati din timpuri stravechi. Cei doi primari au promovat doua proiecte de investitii, astfel ca finantarile au…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a criticat dur Primaria Timișoara pentru un dosar incomplet trimis la Compania Naționala de Investiții pentru viitoarea sala polivalenta. „Responsabilitatea, aceasta este marea carența a conducerii USR de la Primaria Timișoara. Au preluat la cheie…

- VIDEO: Licitații in derulare pentru o creșa noua la Abrud. Va gazdui 4 grupe de copii. Primar: Demaram construcția anul viitor Primarul din Abrud, Cristian Albu, a anunțat ca orașul va avea in scurt timp o creșa moderna. Potrivit acestuia, licitațiile sunt in curs și sunt derulate de Compania Naționala…

- Primarul orașului Targu Ocna, Cristian-Aurelian Ciubotaru, a anunțat demararea unui important proiect in orașul Targu Ocna, județul Bacau, menit sa refaca și reabiliteze drumurile din zona pentru a elimina efectele inundațiilor. Proiectul este realizat in colaborare cu doi constructori, care au depus…

- Ministrul Adrian Ioan Vestea s-a aflat intr-o vizita de lucru in Suceava, unde s-a intalnit cu autoritațile locale din județ și a verificat stadiul lucrarilor la trei obiective de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naționala de Investiții…

- Sala de sport școlara, la Mihalț. Licitația pentru execuția lucrarilor a fost lansata. Ce planuri de viitor are primarul comunei O sala de sport școlara urmeaza sa fie construita in curand in localitatea Mihalț, printr-o investiție a CNI de peste 9,4 milioane de lei. Compania Naționala de Investiții…

- Prefectura Gorj, cladire monument istoric, inscrisa in lista de Patrimoniu Național, cod LMI GJ-II-m-A-09191, va fi reabilitata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naționala de Investiții. In urma cutremurelor din luna februarie, urmate de miile de replici care…

- Primarul comunei Darmanești, Danuț Chidoveț, a anunțat ca in satul Mariței va fi construit un camin cultural nou. Danuț Chidoveț a precizat ca investiția a fost scoasa deja la licitație de Compania Naționala de Investiții. Valoarea investiției din satul Mariței va fi de aproximativ un milion de euro.…