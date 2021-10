Primăriile din Ialomița au nevoie de secretari Veche de ani buni, problema lipsei secretarilor in administrația locala din Ialomița revine in actualitate. Estimarile oficiale arata ca aproape jumatate dintre primariile din județ funcționeaza fara a avea un secretar. Situația este cunoscuta la nivel central, insa nici pana in prezent nu au fost luate masuri pentru remedierea problemei. Masteratul, bate-l vina! Vacantarea posturilor de secretar in cadrul primariilor din Ialomița s-a realizat fie prin pensionare, fie prin demisia celor care ocupau aceste funcții. Rolul secretarilor in cadrul primariilor este foarte important avand... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

