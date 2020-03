Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei si primariile de sector din Bucuresti au fost amendate de inspectorii Garzii de Mediu cu suma de 75.000 de lei pentru ca nu au implementat corect masurile pe care si le-au asumat in Planul Integrat de Calitate a Aerului, a anuntat ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe.

- Ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, a spus ca nici incendiul de vineri, nici cel de sambata nu au fost cauza pentru care cotele de poluare din București au fost depașite. Un nou incendiu a izbucnit sambata dimineața la o cladire parasita, plina de gunoaie și anvelope, unde flacarile au ars…

- Incep decapitarile dupa ce nivelul poluarii din București a explodat luni. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat,ca a cerut comisarului general de la Garda Nationala de Mediu schimbarea din functie a comisarului general de la Garda de Mediu Bucuresti, scrie News.ro.Costel Alexe a declarat,…

- Primarul general, Gabriela Firea, este de parere ca trebuie realizat un audit al statiilor de monitorizare a calitatii aerului. "In ceea ce priveste polemica publica privind masuratorile efectuare de catre Agentia de Mediu si de anumite asociatii sau fundatii civice, mi-am exprimat disponibilitatea…