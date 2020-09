Primărie de lângă Timișoara câștigată la opt voturi diferență Batalie stransa pentru funcția de primar intr-o comuna de langa Timișoara. Pentru a se asigura ca rezultatele sunt exacte buletinele de vot de la secțiile din comuna Parța au fost renumarate de cei din comisii. Batalia s-a dat intre primarul PSD Mihai Petricaș și fostul sau coleg de partid care a candidat din partea PNL, […] Articolul Primarie de langa Timișoara caștigata la opt voturi diferența a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

